高校生が育てた野菜苗の販売会がきょう村山市で開かれ、賑わいました。 【写真を見る】高校生が育てた野菜苗の販売会価格と丈夫さで大人気 「むらさん♪春の苗まつり」は村山産業高校の生徒たちが実習で栽培した野菜苗を販売するもので今年で2回目です。 きょうは楯岡商店街にある学校のサテライトスペースで、トマトやきゅうりなどの夏野菜や里芋の苗など1000本が販売され、訪れた人たちが次々と買い求めていました。