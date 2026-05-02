◇春季高校野球静岡県大会▽準決勝知徳３―１聖隷クリストファー（２日・しずてつスタジアム草薙）準決勝が行われ、決勝に進出した知徳と浜松商が東海大会（２３日開幕・愛知県内）の出場権を獲得した。知徳は４季連続県大会制覇を狙う聖隷クリストファーの１５０キロ左腕・高部陸（３年）を攻略し、初Ｖに王手をかけた。３回に１番・高橋舵真遊撃手（３年）が２ランを放つなど序盤に３点を奪い、投げてはエース・渡辺大地（３