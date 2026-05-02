◇春季高校野球静岡県大会▽準決勝 知徳３―１聖隷クリストファー（２日・しずてつスタジアム草薙）

準決勝が行われ、決勝に進出した知徳と浜松商が東海大会（２３日開幕・愛知県内）の出場権を獲得した。知徳は４季連続県大会制覇を狙う聖隷クリストファーの１５０キロ左腕・高部陸（３年）を攻略し、初Ｖに王手をかけた。３回に１番・高橋舵真遊撃手（３年）が２ランを放つなど序盤に３点を奪い、投げてはエース・渡辺大地（３年）が１失点完投で逃げ切った。浜松商は日大三島を５―４で破り、２０１９年以来のＶにあと１勝と迫った。決勝と３位決定戦は、３日にしずてつスタジアム草薙で行われる。

王者・聖隷クリストファーは昨年の県予選上位決定戦の浜松商戦以来、県内公式戦では３９８日ぶりの黒星で連勝記録が２２で止まった。エース高部が初回に５球で先制点を奪われるなど序盤で３失点。「入りがかみ合わなかった。本塁打はカットボールが抜けてしまった」と、３回に浴びた２ランを悔やんだ。それでも、今大会は準々決勝の磐田東戦で自己最速を３キロ更新する１５０キロを計測。「出力の部分は上がってきた。あとは精度をもっと高めたい」と最後の夏へ課題を挙げた。