【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の反町隆史主演の「GTO」（カンテレ・フジテレビ系／月曜よる10時）が、7月20日からスタートすることが決定した。本記事では、1998年版に出演していた生徒役キャスト10人の現在を紹介する。【写真】98年放送「GTO」反町隆史＆松嶋菜々子夫婦・小栗旬・窪塚洋介ら26年ぶり再集結ショット◆反町隆史主演「GTO」「GTO」は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジンKC」刊）で、元