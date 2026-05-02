28年ぶり連ドラ復活「GTO」小栗旬・窪塚洋介ら1998年版“伝説の生徒”10人 国民的俳優・引退発表・闘病を経て新たな道へ…現在を一挙紹介
【モデルプレス＝2026/05/02】俳優の反町隆史主演の「GTO」（カンテレ・フジテレビ系／月曜よる10時）が、7月20日からスタートすることが決定した。本記事では、1998年版に出演していた生徒役キャスト10人の現在を紹介する。
【写真】98年放送「GTO」反町隆史＆松嶋菜々子夫婦・小栗旬・窪塚洋介ら26年ぶり再集結ショット
「GTO」は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジンKC」刊）で、元暴走族の教師・鬼塚英吉（おにづか・えいきち）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年・夏の放送当時、全12話の平均視聴率（世帯）は関東地区で28.5％、最終回は35.7％（ビデオリサーチ調べ）と高視聴率を記録し、平成を代表する「学園ドラマの金字塔」として社会現象を巻き起こした。そんな主人公・鬼塚を演じた反町が、1998年の放送から28年の時を経て、再び“連続ドラマ”で同役を熱演することとなる。
パソコンの技術に優れたインテリで、教師いじめのリーダー格から鬼塚の良き理解者へと変わっていく菊池善人を演じた窪塚洋介は、同作出演後映画「GO」（2001）に主演・杉原役で出演し、最年少で日本アカデミー賞の新人俳優賞と最優秀主演男優賞を受賞。近年では映画「ファーストラヴ」（2021）や「フロントライン」（2025）などの話題作に出演。息子の窪塚愛流は現在俳優を中心に活動しており、2026年2月に公開された「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開業25周年」新TVCMでは親子共演を果たしている。
鬼塚と最初に友達となった生徒・水樹ナナコを演じた希良梨は、台湾に拠点を移すなどグローバルに活動。2024年にがんを公表して以降、SNSを通じて闘病生活の様子を伝えてきたが、2025年7月12日に自身のSNSにて「自分らしく、自由に新しく、新たな地で、芸能人としてでは無く、生きてみたい」とつづり、多くのファンに惜しまれながらも芸能界を引退することを発表した。
日常的にイジメを受け、耐えかねて学校の屋上から飛び降りようとしたところを鬼塚に救われた内気な少年・吉川のぼるを演じた小栗旬。「花より男子」（TBS／2005）の花沢類役でブレイクし、「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」（フジテレビ／2007）の佐野泉役でさらに人気に火をつける。映画では主演作「キサラギ」（2007）、「クローズZERO」（2007）がヒット。近年では大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（NHK／2022）での主演をはじめ、映画「キングダム」シリーズなど数々のヒット作に出演。「リッチマン、プアウーマン」（フジテレビ／2012）以来13年ぶりの本格ラブストーリーとなったNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」（2025年10月配信）も話題に。俳優としての活動のみならず、所属事務所の社長に就任するなど、芸能界を牽引する存在として幅広く活躍している。
亡き父への葛藤を抱えながらも、鬼塚によって父の悪口を言うことと教師イジメを止めて改心する村井国雄を演じた池内博之。その精悍なルックスと演技力を武器に、国内外の作品で活躍。近年は映画「ゴールデンカムイ」（2024）、「ナイトフラワー」（2025）、現在放送中のドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（テレビ東京／毎週金曜夜9時〜）などに出演しているほか、海外作品への出演も多く、日本を代表する国際派俳優の1人としてキャリアを築いている。
ナナコらと同様に最初に鬼塚と友達となった生徒・渡辺マサルを演じた山崎裕太。子役時代からの確かな演技力を活かし、舞台や映像作品でコンスタントに活躍。近年では「新東京水上警察」（フジテレビ／2023）、2025年8月〜11月に上演されたSixTONESの田中樹主演の舞台「ぼくらの七日間戦争2025」などの話題作にも出演し、マルチな才能を発揮し続けている。
ナナコ、マサルと同様に最初に鬼塚と友達となった生徒・依田ケンジを演じた徳山秀典。同作出演後は「仮面ライダーカブト」（テレビ朝日／2006〜2007）をはじめとする「仮面ライダーシリーズ」に多数出演し、特撮作品やドラマ、舞台などに幅広く出演する実力派俳優として活躍。近年では2025年6月「ミュージカル信長〜朧本能寺〜」で主演を務める傍ら、演出も手掛けるなどマルチに活動している。
教師イジメの中心人物だったが、鬼塚に助けられたことにより鬼塚を担任と認め、教師イジメをやめる相沢みやびを演じた中村愛美。本作で一躍脚光を浴びた後、数多くの映画やドラマに出演し幅広く活躍。2015年に芸能界を引退した。
勉強やスポーツなどを何をやらせてもダメでトロイことから「トロ子」と呼ばれる野村朋子を演じた黒田美樹。同作出演後、複数のドラマやCMに出演し、2002年に芸能界を引退することを発表した。
相沢や林知花演じる月島とともに援助交際詐欺をし、一時は退学の危機に直面したが、鬼塚に助けられ改心し、鬼塚の支持者となる大島知佳子を演じた白川みなみ。本作で脚光を浴びた後、ドラマ・舞台を中心に活動し、2009年に結婚・妊娠したことを自身のオフィシャルブログで報告した。
知佳子と同じく鬼塚に助けられ、改心した生徒・月島えりかを演じた林。現在は表舞台から離れており、自身のInstagramで2児の母であることを公表している。（modelpress編集部）
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◆反町隆史主演「GTO」
「GTO」は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジンKC」刊）で、元暴走族の教師・鬼塚英吉（おにづか・えいきち）が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年・夏の放送当時、全12話の平均視聴率（世帯）は関東地区で28.5％、最終回は35.7％（ビデオリサーチ調べ）と高視聴率を記録し、平成を代表する「学園ドラマの金字塔」として社会現象を巻き起こした。そんな主人公・鬼塚を演じた反町が、1998年の放送から28年の時を経て、再び“連続ドラマ”で同役を熱演することとなる。
◆窪塚洋介（菊池善人役）
パソコンの技術に優れたインテリで、教師いじめのリーダー格から鬼塚の良き理解者へと変わっていく菊池善人を演じた窪塚洋介は、同作出演後映画「GO」（2001）に主演・杉原役で出演し、最年少で日本アカデミー賞の新人俳優賞と最優秀主演男優賞を受賞。近年では映画「ファーストラヴ」（2021）や「フロントライン」（2025）などの話題作に出演。息子の窪塚愛流は現在俳優を中心に活動しており、2026年2月に公開された「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開業25周年」新TVCMでは親子共演を果たしている。
◆希良梨（水樹ナナコ役）
鬼塚と最初に友達となった生徒・水樹ナナコを演じた希良梨は、台湾に拠点を移すなどグローバルに活動。2024年にがんを公表して以降、SNSを通じて闘病生活の様子を伝えてきたが、2025年7月12日に自身のSNSにて「自分らしく、自由に新しく、新たな地で、芸能人としてでは無く、生きてみたい」とつづり、多くのファンに惜しまれながらも芸能界を引退することを発表した。
◆小栗旬（吉川のぼる役）
日常的にイジメを受け、耐えかねて学校の屋上から飛び降りようとしたところを鬼塚に救われた内気な少年・吉川のぼるを演じた小栗旬。「花より男子」（TBS／2005）の花沢類役でブレイクし、「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」（フジテレビ／2007）の佐野泉役でさらに人気に火をつける。映画では主演作「キサラギ」（2007）、「クローズZERO」（2007）がヒット。近年では大河ドラマ「鎌倉殿の13人」（NHK／2022）での主演をはじめ、映画「キングダム」シリーズなど数々のヒット作に出演。「リッチマン、プアウーマン」（フジテレビ／2012）以来13年ぶりの本格ラブストーリーとなったNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」（2025年10月配信）も話題に。俳優としての活動のみならず、所属事務所の社長に就任するなど、芸能界を牽引する存在として幅広く活躍している。
◆池内博之（村井国雄役）
亡き父への葛藤を抱えながらも、鬼塚によって父の悪口を言うことと教師イジメを止めて改心する村井国雄を演じた池内博之。その精悍なルックスと演技力を武器に、国内外の作品で活躍。近年は映画「ゴールデンカムイ」（2024）、「ナイトフラワー」（2025）、現在放送中のドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（テレビ東京／毎週金曜夜9時〜）などに出演しているほか、海外作品への出演も多く、日本を代表する国際派俳優の1人としてキャリアを築いている。
◆山崎裕太（渡辺マサル役）
ナナコらと同様に最初に鬼塚と友達となった生徒・渡辺マサルを演じた山崎裕太。子役時代からの確かな演技力を活かし、舞台や映像作品でコンスタントに活躍。近年では「新東京水上警察」（フジテレビ／2023）、2025年8月〜11月に上演されたSixTONESの田中樹主演の舞台「ぼくらの七日間戦争2025」などの話題作にも出演し、マルチな才能を発揮し続けている。
◆徳山秀典（依田ケンジ役）
ナナコ、マサルと同様に最初に鬼塚と友達となった生徒・依田ケンジを演じた徳山秀典。同作出演後は「仮面ライダーカブト」（テレビ朝日／2006〜2007）をはじめとする「仮面ライダーシリーズ」に多数出演し、特撮作品やドラマ、舞台などに幅広く出演する実力派俳優として活躍。近年では2025年6月「ミュージカル信長〜朧本能寺〜」で主演を務める傍ら、演出も手掛けるなどマルチに活動している。
◆中村愛美（相沢みやび役）
教師イジメの中心人物だったが、鬼塚に助けられたことにより鬼塚を担任と認め、教師イジメをやめる相沢みやびを演じた中村愛美。本作で一躍脚光を浴びた後、数多くの映画やドラマに出演し幅広く活躍。2015年に芸能界を引退した。
◆黒田美樹（野村朋子役）
勉強やスポーツなどを何をやらせてもダメでトロイことから「トロ子」と呼ばれる野村朋子を演じた黒田美樹。同作出演後、複数のドラマやCMに出演し、2002年に芸能界を引退することを発表した。
◆白川みなみ（大島知佳子役）
相沢や林知花演じる月島とともに援助交際詐欺をし、一時は退学の危機に直面したが、鬼塚に助けられ改心し、鬼塚の支持者となる大島知佳子を演じた白川みなみ。本作で脚光を浴びた後、ドラマ・舞台を中心に活動し、2009年に結婚・妊娠したことを自身のオフィシャルブログで報告した。
◆林知花（月島えりか役）
知佳子と同じく鬼塚に助けられ、改心した生徒・月島えりかを演じた林。現在は表舞台から離れており、自身のInstagramで2児の母であることを公表している。（modelpress編集部）
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