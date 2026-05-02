【モデルプレス＝2026/05/02】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の公式Instagramが5月1日、更新された。KARINA（カリナ）のノースリーブ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】紅白出場K-POP美女「骨格すごい」シースルーから美肌ちらり◆カリナ、白ワンピ衣装姿で際立つ素肌投稿には「NO EXCEPTIONS」「＃LEMONADE ＃aespaLEMONADE」とハッシュタグが添えられ、2ndフルアルバム「LEMONADE」でのカリナの衣装姿が公