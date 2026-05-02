aespaカリナ、ノースリシースルー衣装から美スタイル際立つ「骨格すごい」「女神」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）の公式Instagramが5月1日、更新された。KARINA（カリナ）のノースリーブ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】紅白出場K-POP美女「骨格すごい」シースルーから美肌ちらり
投稿には「NO EXCEPTIONS」「＃LEMONADE ＃aespaLEMONADE」とハッシュタグが添えられ、2ndフルアルバム「LEMONADE」でのカリナの衣装姿が公開されている。胸下の一部がシースルーになっている白いタイトなノースリーブワンピースで、色白の素肌や美しいスタイルが際立っている。
この投稿にファンからは「骨格すごい」「女神」「圧倒的オーラ」「美しすぎる」「この人こそ女神」「カッコ良すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女「骨格すごい」シースルーから美肌ちらり
◆カリナ、白ワンピ衣装姿で際立つ素肌
投稿には「NO EXCEPTIONS」「＃LEMONADE ＃aespaLEMONADE」とハッシュタグが添えられ、2ndフルアルバム「LEMONADE」でのカリナの衣装姿が公開されている。胸下の一部がシースルーになっている白いタイトなノースリーブワンピースで、色白の素肌や美しいスタイルが際立っている。
◆カリナのシースルー衣装が話題
この投稿にファンからは「骨格すごい」「女神」「圧倒的オーラ」「美しすぎる」「この人こそ女神」「カッコ良すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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