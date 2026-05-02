【ホビーラウンド34】 開催日：5月2日11時～16時 会場：TRC東京流通センター第二展示場 Fホール 入場料 当日券：2,000円 ※14時以降の入場は無料 ボークスは、5月2日に開催しているイベント「ホビーラウンド34」にて、レジンキット「HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー＆サファイア」を展示している。 本