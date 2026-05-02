【ホビーラウンド34】 開催日：5月2日11時～16時 会場：TRC東京流通センター第二展示場 Fホール 入場料 当日券：2,000円 ※14時以降の入場は無料

ボークスは、5月2日に開催しているイベント「ホビーラウンド34」にて、レジンキット「HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー＆サファイア」を展示している。

本製品は、劇場版「花の詩女 ゴティックメード」より、赤鬼・青鬼を彷彿とさせるシステム・カリギュラ製「ボルドックス・ルビー＆サファイア」を、同社のガレージキットシリーズ「HIGH-SPEC GARAGE KIT（HSGK）」で商品化したもの。

キットでは、当時誰もが初めて目にする迫力の「動く」GTM戦を繰り広げた本騎を、劇中の「謎に包まれたテロリストの騎体」という悪役然としたメージを損なうことなく、後継機とも言えるウモス旗騎GTM「X-4紅盾鋼（ハルシュカ）」など最新デザインの解釈を随所に盛り込んで立体化している。

頭部パーツなどを差し替えることにより「ルビー」「サファイア」への換装だけでなく、劇場公開時と本編登場時の姿を選択式で再現できる。

今回イベント会場にて本製品のサンプルを展示しており、「ホビーラウンド34」の会場にて先行販売しているほか、5月16日と17日に全国のボークス店舗やオンラインストアで販売を予定している。

また塗料「F.S.S.カラーコレクション」より、新色として「ボルドックス・ルビー＆サファイア」に対応した塗料「ボルドックス フレームメタリック/ルビーレッド/サファイアブルー」が7月に発売を予定しているほか、「バーガ・ハリKK-Ie」に対応した「バーガ・ハリ ライトグリーン/ダークグレー」、「GTMホルダ19 メロウラ ～“バンシーカ”」に対応した「メロウラ フレームメタリック/ラベンダー/ウルトラマリンブルー」「バンシーカ アイスブルー」などが近日発売を予定していることをPOPで伝えている。

「HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー＆サファイア」

「F.S.S.カラーコレクション」

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