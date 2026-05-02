「ファイブスター物語」より「HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー＆サファイア」がHR会場にて発売！【#ホビラン34】全国のボークス店舗・オンラインストアは5月16日、17日に販売予定
ボークスは、5月2日に開催しているイベント「ホビーラウンド34」にて、レジンキット「HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー＆サファイア」を展示している。
本製品は、劇場版「花の詩女 ゴティックメード」より、赤鬼・青鬼を彷彿とさせるシステム・カリギュラ製「ボルドックス・ルビー＆サファイア」を、同社のガレージキットシリーズ「HIGH-SPEC GARAGE KIT（HSGK）」で商品化したもの。
キットでは、当時誰もが初めて目にする迫力の「動く」GTM戦を繰り広げた本騎を、劇中の「謎に包まれたテロリストの騎体」という悪役然としたメージを損なうことなく、後継機とも言えるウモス旗騎GTM「X-4紅盾鋼（ハルシュカ）」など最新デザインの解釈を随所に盛り込んで立体化している。
頭部パーツなどを差し替えることにより「ルビー」「サファイア」への換装だけでなく、劇場公開時と本編登場時の姿を選択式で再現できる。
今回イベント会場にて本製品のサンプルを展示しており、「ホビーラウンド34」の会場にて先行販売しているほか、5月16日と17日に全国のボークス店舗やオンラインストアで販売を予定している。
また塗料「F.S.S.カラーコレクション」より、新色として「ボルドックス・ルビー＆サファイア」に対応した塗料「ボルドックス フレームメタリック/ルビーレッド/サファイアブルー」が7月に発売を予定しているほか、「バーガ・ハリKK-Ie」に対応した「バーガ・ハリ ライトグリーン/ダークグレー」、「GTMホルダ19 メロウラ ～“バンシーカ”」に対応した「メロウラ フレームメタリック/ラベンダー/ウルトラマリンブルー」「バンシーカ アイスブルー」などが近日発売を予定していることをPOPで伝えている。
「HSGK 1/72 ボルドックス・ルビー＆サファイア」
「F.S.S.カラーコレクション」
【 #ホビラン34 新作展示】- ボークス ホビー企画室公式 (@volks_hobbydept) May 2, 2026
HSGK 1/72「ボルドックス・ルビー＆サファイア」発売！
ルビー/サファイアへの換装に加え、
劇場公開時と本編登場時の姿を選択式で再現可能。
HR会場および、5月16日（土）・17日（日）全国のボークス店舗、オンラインストアにて限定発売！#FSS_jp #ファイブスター物語 pic.twitter.com/Psrpu7NVZv
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