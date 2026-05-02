気象庁によりますと、東北太平洋側では、発達する低気圧の影響により、西よりの非常に強い風が吹く見込みです。 【画像を見る】５月7日（木）にかけて３時間ごとの雨風シミュレーション また、きょう（２日）夕方にかけて、暴風による交通障害や建物への被害に警戒が必要だということです。 ［気象概況］低気圧が三陸沖にあって、北東へ進んでいます。この低気圧は発達しながら北東へ進み、２日夜には千島近海に達する