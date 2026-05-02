気象庁によりますと、東北太平洋側では、発達する低気圧の影響により、西よりの非常に強い風が吹く見込みです。

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また、きょう（２日）夕方にかけて、暴風による交通障害や建物への被害に警戒が必要だということです。

［気象概況］

低気圧が三陸沖にあって、北東へ進んでいます。この低気圧は発達しながら北東へ進み、２日夜には千島近海に達する見込みです。

このため、東北太平洋側では、気圧の傾きが大きくなり、西よりの非常に強い風が吹くでしょう。低気圧が予想よりも発達した場合や気圧の傾きが大きくなった場合は、東北日本海側の陸上でも、警報級の西よりの風となる可能性があります。





［風の予想］２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）東北日本海側 陸上 １５メートル （３０メートル）東北太平洋側 海上 ２０メートル （３０メートル）東北太平洋側 陸上 ２０メートル （３５メートル）

東京地方は、晴れています。

２日は、高気圧に覆われるため、おおむね晴れるでしょう。

３日は、高気圧に覆われますが、低気圧が山陰沖に進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇り昼過ぎまで時々晴れで、夜遅くは雨の降る所があるでしょう。

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