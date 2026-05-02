ホットプレートで2品同時完成！GWに絶対盛り上がる『照り焼きチキン＆グリル野菜』

お休みの日は、ラクしながらもみんなでワイワイ楽しめるごはんがうれしいもの。ホットプレートで作れば、目の前で焼き上がる様子も楽しめて、自然と会話もはずみます。

お肉も野菜も一緒に焼いて、準備も後片づけもシンプルに。蒸し焼きにすることで、野菜は甘みが引き立ち、鶏肉はうまみがぎゅっと詰まって、子ども人気も抜群です！

『照り焼きチキン＆グリル野菜』のレシピ

材料（4〜5人分）

鶏もも肉（から揚げ用）……600g

かぼちゃ……1/8個（約200g）

赤パプリカ……1個

ピーマン……2個

〈下味〉

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

酒……大さじ1/2

〈たれ（混ぜる）〉

みりん……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

小麦粉

サラダ油

塩

粗びき黒こしょう

作り方

（1）鶏肉に〈下味〉の材料をもみ込み、20分以上おく（冷蔵で2日間ほど保存OK）。かぼちゃはわたと種を取り、幅1cmの一口大に切る。パプリカ、ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、一口大に切る。

（2）鶏肉※に小麦粉大さじ1と1/2をまぶす。ホットプレートにサラダ油大さじ1をひき、鶏肉と野菜を広げてふたをし、140℃で10分加熱する。ふたを取って温度を180℃にし、全体を裏返す。鶏肉にたれを回しかけてからめながら2〜3分焼き、野菜に塩、こしょう各少々をふる。

※冷蔵保存していた場合は、室温に10〜20分置いておく。

（3）フライパンにサラダ油大さじ1/2を強めの中火で熱して（2）を入れ、4〜5分、全体がこんがりとするまで、ころがしながら焼く。器に盛り、ベビーリーフを添える。

目の前で仕上がるライブ感にわくわくするホットプレートごはん。みんなで囲んで、できたてのおいしさをお楽しみください♪

（『オレンジページ』2021年4月2日号より）