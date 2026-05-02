日本が約60年ぶりに殺傷兵器の輸出規制を撤廃したことで、韓国防衛産業界には緊張感が漂っている、と韓国紙が伝えた。基礎科学や先端素材分野で世界トップレベルの技術力を有する日本がグローバル武器市場に本格参入した場合、中長期的に韓国の防衛産業と正面から競争することは避けられないからだ。朝鮮日報によると、韓国防衛産業界が日本と競争になる可能性が最も高いと考える分野は「艦艇」だ。日本は第2次世界大戦当時、航空