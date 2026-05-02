「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が、夏場所出場への不安を露呈した。横綱審議委員会の稽古総見が両国国技館の本土俵で一般公開された中、すり足などで軽く汗を流すのみで、幕内力士のぶつかり稽古の途中で会場から早退した。八角理事長（元横綱北勝海）は大の里に「印象も何も稽古しないとどうしようもない」と言及。早退には「用事があったんじゃないの？」とした上で、約５５０