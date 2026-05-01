◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―３阪神（１日・甲子園）阪神は近本、中野の１、２番の不在の大きさを感じる敗戦だった。６回、８回は好機で１、２番に回ってきて、あと１本が出なかった。目立たないが４回は１死から回ってきて１番・岡城が３球三振で、２番・福島が４球目を投ゴロ。近本、中野ならスタミナに不安がある田中将にプレッシャーをかけ、もう少し早く降板させていた可能性が高い。だが、代役の若い選手にとっては経験