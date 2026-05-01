アメリカ軍岩国基地に海兵隊のステルス戦闘機F35Bの新たな部隊が展開しています。これに対し基地機能強化に反対する市民団体が配備に反対の意思を表明するよう岩国市に申し入れました。申し入れたのは基地機能強化に反対する市民団体瀬戸内ネットです。アメリカ軍は4月24日ウェブサイト上で、第122戦闘攻撃中隊に配属されたステルス戦闘機F35Bがアメリカ軍岩国基地に到着したと発表しました。岩国基地の海兵隊は現在常駐する2つの