◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で毎日放送系の中継ゲストを務めた。阪神はローテの柱でもある村上頌樹投手（27）が3回までの5失点。村上のいいときを熟知する岡田顧問も今季の村上を分析した。「きょうは風も強い。2回の3四死球もその影響があったかもしれない。インコースがシュート回転しとる」と強風で制球が安定していないと指摘した上で、「今年