秋田市新屋で発生した風車の羽根の落下事故から2日で1年です。事故を受けて点検方法の見直しなどの再発防止策が示されていますが、根本的な解決策は見出されていないのが実情です。こうしたなか、先月には男鹿市でも事故が発生しました。大惨事につながる大型風車の事故。県民からは人の往来がある場所から離れた場所に風車を建ててほしいといった声が聞かれました。折れるはずがなかった、羽根。今もわからない、死亡との因果関係