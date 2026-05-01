平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は初日を終えた。さすが千両役者。10Rは中野慎詞の先行に乗った佐藤慎太郎（49＝福島）が1着。ゴール後はファンの声援に手を上げて応えた。「良かった。道中は余裕があった」と笑顔。報道陣から“余裕で差したように見えた”と振られると「そういうことにしましょうか。セッティングをちょっと考えます」。ベテランらしい、この落ち着きが最高の結果を引き寄せる。