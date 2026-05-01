ファッションブランド「JILL by JILL STUART（ジル バイ ジル スチュアート）」が、サンリオの人気キャラクターでハローキティの友達「タイニーチャム」との初コラボレーションアイテムを発売している。ハローキティの友達「タイニーチャム」と「JILL by JILL STUART」が初のコラボレーション今回はハローキティの友達「タイニーチャム」とコラボしたカーディガン・トートバッグ・ポーチチャームの全3型が、キャラクターをイメ