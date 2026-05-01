ファッションブランド「JILL by JILL STUART（ジル バイ ジル スチュアート）」が、サンリオの人気キャラクターでハローキティの友達「タイニーチャム」との初コラボレーションアイテムを発売している。

ハローキティの友達「タイニーチャム」と「JILL by JILL STUART」が初のコラボレーション

今回はハローキティの友達「タイニーチャム」とコラボしたカーディガン・トートバッグ・ポーチチャームの全3型が、キャラクターをイメージした全6色展開で登場している。

タイニーチャムときょうだいたちをそれぞれ異なるポーズで刺繍した「タイニーチャムコラボトート」（1万2980円）は、ハンドルやサテンリボンにもキャラクターイメージのカラーをあしらっている。

JILL by JILL STUART「タイニーチャムコラボトート」（1万2980円）

ハート型の「タイニーチャムコラボハートポーチチャーム」（6930円）は、ファスナートップに、きょうだいのフェイスをあしらったエポパーツが付いている。

JILL by JILL STUART「タイニーチャムコラボハートポーチチャーム」（6930円）

半袖ニットカーディガンの「タイニーチャムミニケーブルカーデトップス」（1万2100円）は、襟ぐりと袖口の配色ラインがポイントになっている。

JILL by JILL STUART「タイニーチャムミニケーブルカーデトップス」（1万2100円）

JILL by JILL STUARTとタイニーチャムのコラボアイテムは、オンラインショップで予約販売を行っている。価格はすべて税込み。