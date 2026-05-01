実業家・堀江貴文氏（53）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、私立大学の運営に意欲を示した。財務省が23日の財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の分科会で、18歳人口の今後の減少を見据え私立大学の数を縮減していくよう求めた。2040年までに少なくとも250校、学部定員にして14万人程度を減らす必要があるとした。この件について、堀江氏は「俺引き継ぎますよ」と一言。実業家・林尚弘氏が「たしかに一個欲