徳島財務事務所は、2026年4月の県内の経済情勢の総括判断を「持ち直しのテンポが緩やかになっている」として、7期ぶりに下方修正しました。徳島財務事務所は、3か月ごとに県内の経済情勢を判断しています。それによりますと、2026年4月の県内の経済情勢は「持ち直しのテンポが緩やかになっている」として、7期ぶりに判断を下方修正しました。項目別にみると、「個人消費」は百貨店やスーパーでの飲食料品の動きが鈍い