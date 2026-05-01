GW（ゴールデンウイーク）を迎えました。駅や空港、カフェ、ホテルなど外出先で過ごす時間が増えるこの時期、手軽に利用できるフリーWi−Fi（公共Wi−Fi）は非常に便利です。【要注意】「えっ…」これが旅先のフリーWi−Fiで決済してしまった時にすべき“4つの対策”です！しかし、旅先でのチケット購入やオンラインショッピング、宿泊費の支払いなど、金銭が絡む操作を行う際、サイバーセキュリティーのプロたちは決してフ