落語家の二代目林家木久蔵（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。父で落語家の林家木久扇（88）と韓国旅行に出かけたことを報告し、父・木久扇の現地での最新ショットを公開した。【写真】「親子旅行サイコーですネ!!」韓国旅行での“最新ショット”が披露された林家木久扇木久蔵は「木久扇、韓国へ。父と韓国へ行くのは初でした。まー、良く食べる」とつづり、木久扇が現地での観光やグルメを楽しんでいる計2枚の写真を