高市総理はイランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、日本関係船舶1隻がホルムズ海峡を通過したことについて「前向きな動きとして受け止めている」と伝えました。高市総理「3名の日本人乗組員が乗船する日本関係船舶1隻がホルムズ海峡を無事通過したことは、邦人保護の観点からも前向きな動きとして受け止めているということをお伝えしました」電話会談で高市総理は、アメリカとイランの停戦協議が早期に再開され、最終的な合意