【その他の画像・動画等を元記事で観る】 国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』ノミネート作品発表会が4月30日、都内にて開催された。発表会にはMAJアンバサダーの中島健人、畑芽育が登壇。MCはクリス・ペプラーと住吉美紀が務めた。 今回の発表会では、6月13日に迎える『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式に向けて、アーティストをはじめとした音楽関係者が選んだ各部門の5作品・5ア&