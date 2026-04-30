元日向坂46メンバーで女優の影山優佳が30日、インスタグラムを更新。メイド姿のオフショットを公開した。【写真】影山優佳のメイド姿をもっと見る影山は「毎週木曜24:30〜第5話は文化祭です」とつづり、出演ドラマ『るなしい』（テレビ東京系／毎週木曜24時30分）の撮影時の写真を投稿。公開された写真には、チェック柄のメイド姿で笑顔を見せる様子や、頬にあしらったカラフルなシールが印象的なアップショットなどが収めら