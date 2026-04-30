影山優佳、メイド姿に反響「可愛すぎる」「文化祭にいていいレベルじゃない」
元日向坂46メンバーで女優の影山優佳が30日、インスタグラムを更新。メイド姿のオフショットを公開した。
【写真】影山優佳のメイド姿をもっと見る
影山は「毎週木曜24:30〜 第5話は文化祭です」とつづり、出演ドラマ『るなしい』（テレビ東京系／毎週木曜24時30分）の撮影時の写真を投稿。公開された写真には、チェック柄のメイド姿で笑顔を見せる様子や、頬にあしらったカラフルなシールが印象的なアップショットなどが収められている。
この投稿にファンからは「影ちゃんかわいい」「文化祭メイドだ！」「文化祭にいていいレベルじゃなくて…」「本当に可愛いです！！」「どこ行けば会えますか？」といった声が寄せられている。
引用：「影山優佳」インスタグラム（＠kageyamayuka_official）
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影山は「毎週木曜24:30〜 第5話は文化祭です」とつづり、出演ドラマ『るなしい』（テレビ東京系／毎週木曜24時30分）の撮影時の写真を投稿。公開された写真には、チェック柄のメイド姿で笑顔を見せる様子や、頬にあしらったカラフルなシールが印象的なアップショットなどが収められている。
この投稿にファンからは「影ちゃんかわいい」「文化祭メイドだ！」「文化祭にいていいレベルじゃなくて…」「本当に可愛いです！！」「どこ行けば会えますか？」といった声が寄せられている。
引用：「影山優佳」インスタグラム（＠kageyamayuka_official）