モデルでタレントのアンミカが３０日までにＳＮＳを更新。激変ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに雰囲気ガラリなショットを披露。普段のまとめたヘアスタイルと打って変わって、ぱっつんボブヘアを披露した。アンミカは「テレビ朝日『歌うランキングＳＨＯＷ』にて、尊敬するデーモン閣下と、昨年に引き続きＭＣを務めさせて頂きましたよ」と報告し、「昭和の名曲は、懐かしい思い出の引き出しが開くとと