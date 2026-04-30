かつて、つるぎ町半田で作られていた漆塗りの器「半田漆器」を紹介する企画展が、徳島市で開かれています。「半田漆器」は、ケヤキなどの木の生地に漆を塗り重ねた漆器で、かつて、つるぎ町半田地区で作られていました。庶民向けのお碗などを中心に生産され、県外にも出荷されていましたが後継者がなく、現在は「幻の漆器」となりました。徳島市の県立博物館で開かれている企画展では、さまざまな形の「半田漆器」や、「半田漆器」