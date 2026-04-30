かつて、つるぎ町半田で作られていた漆塗りの器「半田漆器」を紹介する企画展が、徳島市で開かれています。



「半田漆器」は、ケヤキなどの木の生地に漆を塗り重ねた漆器で、かつて、つるぎ町半田地区で作られていました。



庶民向けのお碗などを中心に生産され、県外にも出荷されていましたが後継者がなく、現在は「幻の漆器」となりました。



徳島市の県立博物館で開かれている企画展では、さまざまな形の「半田漆器」や、「半田漆器」に関する資料など約150点が展示されています。





（県立博物館・大橋俊雄 学芸員）「もともと作られていた半田でも、漆器を生産していたことがだんだんと忘れられているような状況」「あえて『まぼろしの漆器』というタイトルをつけて、みなさんに見てもらおうと」また、会場には生前「半田漆器」の創作に携わり、「最後の塗師」と呼ばれた故・竹内久雄さんの作品も展示されています。職人の家の5代目として生まれた竹内さんは、自らも創作を続ける傍ら、「半田漆器」を後世に残そうと後進の育成を志すも叶いませんでした。竹内さんが亡くなり、江戸時代から続いた「半田漆器」はその歴史に幕を閉じたのです。そんな竹内さんの作品のひとつ、「錦塗鉢」は漆の中に貝殻や金粉などをちりばめた、きらびやかな逸品です。（記者）「こちらのコーナーでは、半田漆器ではないのですが、普段触れることのない漆器に直接触ることができます」「漆器自体はとても軽くて使いやすそうです。蓋に描かれているデザインに触れてみますと、描かれている松の枝が浮き出ています」（記者）「漆器見てみてどう？」（見に来た人・ロシア出身）「非常に綺麗です、感動しました。もう作られていないなんて、とても残念です」かつて隆盛を誇り、県外にまでその名を知られた半田漆器、みなさんも一度、職人たちが生み出した輝きに触れてみてはいかがでしょうか。この企画展は、5月24日まで徳島市の県立博物館で開かれています。