高市早苗首相が公約で「検討を加速する」と掲げていた2年間限定の食料品消費税0。今、政府内では1％案が浮上している。【写真】“あえて盛らない”高市首相と、“盛りすぎ”と話題になった片山さつき大臣の選挙ポスター“食品限定”の消費税0物価高に苦しむ国民が望んでいたのは減税だったが、なぜか国民の要望であるかのように公約に掲げられた“食品限定”の消費税0％案。この案はスーパーやコンビニの弁当・総菜の消費税率