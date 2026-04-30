スカイマークは4月30日（現地時間4月29日）、ボーイング737-8型機（機体記号：JA738A）をボーイングから受領した。日本の航空会社がボーイング737-8型機を受領するのは初めて。羽田空港への到着は5月4日を予定しており、その後準備が整い次第、運航を開始する。ボーイング737-8型機は、現行機のボーイング737-800型機と比較して座席あたりの燃料消費量と二酸化炭素排出量を約15％軽減できる。座席数は現行機と同じ177席ながら、航