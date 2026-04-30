瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、雨が降っています。30日夜も雨雲がかかるでしょう。 5月1日は次第に曇りのところが多くなりますが、大気の状態が非常に不安定になります。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。風はやや強く吹く見込みです。朝の最低気温は岡山で16度、津山で13度、高松で17度でしょう。30日朝よりも4度前後気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と高松で19度、津山で18度の