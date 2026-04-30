『アイナナ』『刀剣乱舞』の一部商品、ランダム販売中止 バンダイが発表「社内で検討を重ねた結果」
バンダイが運営する化粧品ブランド・クレアボーテは4月30日、「キャラコスメチケット」の「アイドリッシュセブン」および「刀剣乱舞ONLINE」について、ランダム販売を中止することを発表した。
【X投稿】『アイナナ』『刀剣乱舞』の一部商品がランダム販売中止に
クレアボーテ公式Xでは、「商品仕様変更のお知らせ」と題し、「『キャラコスメチケット』シリーズにつきまして、アイドリッシュセブン、 刀剣乱舞ONLINEの各商品に関し、社内で検討を重ねた結果、 該当商品につきましてはお好きな種類をお選びいただける仕様へ変更させていただくこととなりました」と報告した。
続けて「また、販売価格につきましては、現行価格を維持したままご提供いたします」とし、「本仕様変更に伴い、当初予定しておりました発売時期も変更となります」と説明した。
該当商品の変更後の発売時期については、「キャラコスメチケットアイドリッシュセブン Vol.1」および「キャラコスメチケットアイドリッシュセブン Vol.2」が8月予定。「キャラコスメチケット刀剣乱舞ONLINE Vol.1」が9月を予定していると案内。「変更後の具体的な仕様などの詳細につきましては、各商品改めてクレアボーテ 公式Xアカウント （@creerbeaute） よりご案内申し上げます」と続けた。
また「すでにご予約いただいているお客様への対応につきましては、ご予約店舗より順次ご案内を差し上げますので、恐れ入りますが今しばらくお待ちください」と重ね、「今後もより良い商品をお届けできるよう努めてまいります。引き続き「キャラコスメチケット」シリーズをよろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
さらに商品を販売するアニメイトでは、仕様変更の詳細についても案内。変更前はランダム販売（ボックス）だったものを、変更後は好きな種類を選べる単品販売と全種類が揃うボックス販売を行うことを説明。加えてアニメイトオンラインでの予約分については、5月中旬頃に一括でキャンセル対応を行い、店頭予約分については予約店舗への問い合わせを呼びかけている。
【X投稿】『アイナナ』『刀剣乱舞』の一部商品がランダム販売中止に
クレアボーテ公式Xでは、「商品仕様変更のお知らせ」と題し、「『キャラコスメチケット』シリーズにつきまして、アイドリッシュセブン、 刀剣乱舞ONLINEの各商品に関し、社内で検討を重ねた結果、 該当商品につきましてはお好きな種類をお選びいただける仕様へ変更させていただくこととなりました」と報告した。
該当商品の変更後の発売時期については、「キャラコスメチケットアイドリッシュセブン Vol.1」および「キャラコスメチケットアイドリッシュセブン Vol.2」が8月予定。「キャラコスメチケット刀剣乱舞ONLINE Vol.1」が9月を予定していると案内。「変更後の具体的な仕様などの詳細につきましては、各商品改めてクレアボーテ 公式Xアカウント （@creerbeaute） よりご案内申し上げます」と続けた。
また「すでにご予約いただいているお客様への対応につきましては、ご予約店舗より順次ご案内を差し上げますので、恐れ入りますが今しばらくお待ちください」と重ね、「今後もより良い商品をお届けできるよう努めてまいります。引き続き「キャラコスメチケット」シリーズをよろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
さらに商品を販売するアニメイトでは、仕様変更の詳細についても案内。変更前はランダム販売（ボックス）だったものを、変更後は好きな種類を選べる単品販売と全種類が揃うボックス販売を行うことを説明。加えてアニメイトオンラインでの予約分については、5月中旬頃に一括でキャンセル対応を行い、店頭予約分については予約店舗への問い合わせを呼びかけている。
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