＜NTTドコモビジネスレディス初日◇30日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞新規大会でルーキーが存在感を示した。レギュラーツアーはプロデビュー戦から3試合連続で予選落ちと結果が出ていなかった松原柊亜（しゅあ）が、ここにきて7バーディ・ボギーなしの「65」をマークした。【LIVE写真】ラウンド中はいろいろな表情を見せる松原柊亜アマチュア時代を含め、レギュラーツアー出場はこれで13試合目。ベストス