【モデルプレス＝2026/04/30】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）が25日・26日・28日、6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演3daysをMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催した。【写真】K-POPトップアイドル、海外アーティスト初の国立公演◆TWICE、海外アーティスト初の国立競技場で合計24万人動員海外アーティストとして初のMUFGスタジアム（国立競技場）公演で、1日あ