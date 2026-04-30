海外メジャー「マスターズ」で史上4人目となる大会連覇を達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）は、3週間のオフを満喫中。今週は10年ぶりにトランプ大統領が所有する「トランプ・ナショナル・ドラル」（米フロリダ州マイアミ）でPGAツアーのシグネチャーイベント「キャデラック選手権」が開催されているが、欠場を選択した。〈連続写真〉世界No.1の飛ばし屋ローリー・マキロイは“右肩”でつかまえてシャフトで逃がしてい