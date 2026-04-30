ユルの双子の妹・アサを演じる宮本侑芽 月刊少年「ガンガン」にて、2022年1月号から連載中の漫画『黄泉のツガイ』が4月4日よりテレビアニメとして放送されている。本作は、国内外から今なお熱い支持を得る名作『鋼の錬金術師』の荒川弘が描く最新作で、シリーズ累計600万部を突破する人気作。謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトルだ。そんな本作でユルの双子の妹・アサを演じる宮本侑芽にインタビュー。同作への思いを語っ