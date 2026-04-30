タレントの松本伊代（６０）が、ＡＫＢ４８のイベントに参加した“ミニスカ”ショットを公開した。松本は３０日、自身のインスタグラムを更新。「【ＡＫＢ４８６７ｔｈシングル『名残り桜』発売記念『東京握手会』ステージイベント】に参加させていただきました」と記し、ミニスカートのＡＫＢ４８の衣装を着たショットを投稿。「すごい応援！！円陣も組ませていただき、その後の歓声がすごかったなぁ。。真似したい、笑