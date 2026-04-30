【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の正源司陽子と宮地すみれが『グラビアチャンピオン』VOL.12（4月30日発売）に登場している。その収録カットが一部公開された。 ■正源司陽子は表紙＆巻頭特大グラビア、宮地すみれは裏表紙＆巻末特集に登場！ 今号は日向坂46特集号となっており、表紙＆巻頭特大グラビアを飾るのは、『グラビアチャンピオン』2度目の表紙＆巻頭となる正源司陽子。 日向坂46表題曲で2度の