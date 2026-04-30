日向坂46正源司陽子＆宮地すみれ『グラビアチャンピオン』に登場！思い出の地で撮影したカットも一部先行公開

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日向坂46の正源司陽子と宮地すみれが『グラビアチャンピオン』VOL.12（4月30日発売）に登場している。その収録カットが一部公開された。

■正源司陽子は表紙＆巻頭特大グラビア、宮地すみれは裏表紙＆巻末特集に登場！

今号は日向坂46特集号となっており、表紙＆巻頭特大グラビアを飾るのは、『グラビアチャンピオン』2度目の表紙＆巻頭となる正源司陽子。

日向坂46表題曲で2度のセンター経験を持ち、最新曲でもフロントを務める人気メンバーの彼女の巻頭超ロンググラビア他、加入3年半で辿り着いた新境地、五期生センターから受けた刺激など、グループの未来を背負う覚悟について語った超ロングインタビューも掲載される。

裏表紙＆巻末特集は、こちらも選抜常連の人気メンバーである宮地すみれ。こちらもロンググラビア、ロングインタビューでの特集となっている。

また、本誌には正源司陽子の両面ポスターも付いてくる。ぜひチェックしよう。

(C)秋田書店

■日向坂46正源司陽子 コメント

■日向坂46宮地すみれ コメント

■書籍情報

2026.04.30 ON SALE

『グラビアチャンピオン』VOL.12

■【画像】日向坂46正源司陽子＆宮地すみれ 収録カット

■【画像】『グラビアチャンピオン』VOL.12 裏表紙

■【画像】チェーン特典ポストカード

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/