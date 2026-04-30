記事ポイントeLTAXからダウンロードした住民税通知データを社員へ自動メール配信するシステムを2026年5月に販売開始パスワード付きZIP暗号化に加え、解凍パスワードメールも含む1人あたり最大3通の自動送信が可能企業・市町村・国立大学での導入実績あり、手作業による配布業務の手間と経費を削減住民税の通知書を担当者が手作業で仕分け・配布していた業務が、eLTAXのデータをシステムに渡すだけで完了する仕組みが登場します。北