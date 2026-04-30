住民税通知の配布業務、3通メールで自動完結！ オリーブシステムズ 個人住民税通知Email自動配信システム

記事ポイント eLTAXからダウンロードした住民税通知データを社員へ自動メール配信するシステムを2026年5月に販売開始パスワード付きZIP暗号化に加え、解凍パスワードメールも含む1人あたり最大3通の自動送信が可能企業・市町村・国立大学での導入実績あり、手作業による配布業務の手間と経費を削減 eLTAXからダウンロードした住民税通知データを社員へ自動メール配信するシステムを2026年5月に販売開始パスワード付きZIP暗号化に加え、解凍パスワードメールも含む1人あたり最大3通の自動送信が可能企業・市町村・国立大学での導入実績あり、手作業による配布業務の手間と経費を削減

住民税の通知書を担当者が手作業で仕分け・配布していた業務が、eLTAXのデータをシステムに渡すだけで完了する仕組みが登場します。

北海道札幌市に拠点を置くシステム開発会社オリーブシステムズが、「個人住民税通知Email自動配信システム」の2026年度分の販売を2026年5月に開始します。

オリーブシステムズ「個人住民税通知Email自動配信システム」





サービス名：個人住民税通知Email自動配信システム販売開始：2026年5月対応環境：Windows（7z必要）／Android（ZArchiver必要）／iPhone・iPad（追加アプリ不要）提供：オリーブシステムズ株式会社詳細：

令和6年度（2024年度）から始まった個人住民税特別徴収税額通知の電子化により、自治体から企業に届く住民税通知のデータ形式が変わり、総務・人事担当者には新たな配布フローへの対応が求められるようになります。

このシステムは、eLTAXからダウンロードした住民税通知ZIPファイルとパスワード用URLが記載されたPDFを読み込み、担当者の個別操作なしに対象社員全員へ自動でメールを送信します。

これまで封筒に仕分けるか手渡しで行っていた配布業務が、ファイルをシステムに渡すだけで完了します。

企業・市町村・国立大学などですでに導入実績があり、配布にかかる手間と経費の削減に直結するツールとして活用されています。

自動配信の処理フロー

処理フロー図には、左端にeLTAXからダウンロードした住民税通知の電子データZIPが示され、システムが自動的にパスワード付きZIPへ変換・送信する流れが描かれています。

暗号化されたZIPは「住民税通知メール」として社員のメールアドレスへ届き、続いて解凍に必要なパスワードURLが記載されたPDFを添付した「パスワードURLメール」が送信される2段階の構成です。

担当者がメール本文を作成したりファイルを個別に添付したりする作業は一切発生せず、eLTAXからダウンロードしたファイルをシステムに渡した時点で処理が自動完了します。

3通送信と二重暗号化機能

このシステム独自の機能として、パスワード用URLが記載されたPDFファイル自体もZIP暗号化してから送信し、さらにそのZIPを解凍するためのパスワードを記した3通目のメールも自動配信します。

1人の社員あたり「住民税通知ZIPメール」「パスワードURLメール」「解凍パスワードメール」の合計3通が順次届く設計で、受け取った社員がパスワードの扱いに迷う場面を軽減します。

ファイルを二重に暗号化する構造が、誤送信や情報の外部流出リスクを抑える仕組みになっています。

2026年5月の販売開始に合わせて、詳細や導入の流れはオリーブシステムズ公式サイトで確認できます。

Windows・Android・iPhoneと複数の端末環境に対応しており、社員の利用デバイスを問わず通知が届く設計です。

住民税通知の電子化対応を進める企業・自治体に向けた、「個人住民税通知Email自動配信システム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 導入前に必要な手続きはありますか？

A. あらかじめ事業者としてeLTAXに登録しておく必要があります。

eLTAXは地方税の電子申告・納税に使う国のポータルシステムで、登録後にダウンロードできる住民税通知データがこのシステムの入力ファイルになります。

Q. 社員側が通知ファイルを開くために必要なアプリはありますか？

A. WindowsパソコンではZIP解凍ツール「7z（7-Zip）」が、AndroidスマートフォンではZIPアーカイバアプリ「ZArchiver」が必要です。

iPhone・iPadは標準機能で開封できるため、追加のアプリをインストールする必要はありません。

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