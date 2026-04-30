記事ポイント馬油を約40%配合したクレンジングオイルで、洗い流した後もうるおいが肌に残る設計液状馬油の分離に約2年、全工程で延べ7年を費やした独自の処方開発馬油以外の成分はわずか5種類のみ、シンプルな処方で肌へのなじみやすさを追求クレンジング後の肌のつっぱりが「いつものこと」になっていた方に向けた、まったく新しい発想のクレンジングオイルが登場します。薬師堂が2026年4月8日に発売した「ソンバーユ クレンジン