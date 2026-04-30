豊川悦司（64）が、2025年8月12日以来、8カ月ぶりにインスタグラムを更新。スーツ姿の写真を投稿し、英語で「Little by little」（少しずつ）とつづった。写真は、米国のブランド、ラルフ・ローレンの日本上陸50周年を記念し、24日に都内の迎賓館で行われた2019年のドキュメンタリー映画「VERY RALPH」（スーザン・レイシー監督）の上映会に参加した際に撮影されたものとみられる。豊川は、英語で「Thank you for inviting me.It w