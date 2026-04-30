豊川悦司（64）が、2025年8月12日以来、8カ月ぶりにインスタグラムを更新。スーツ姿の写真を投稿し、英語で「Little by little」（少しずつ）とつづった。

写真は、米国のブランド、ラルフ・ローレンの日本上陸50周年を記念し、24日に都内の迎賓館で行われた2019年のドキュメンタリー映画「VERY RALPH」（スーザン・レイシー監督）の上映会に参加した際に撮影されたものとみられる。豊川は、英語で「Thank you for inviting me.It was a wonderful day.The joy of wearing Ralph Lauren grew deeper.He’s really cool.」（招待してくれてありがとう。素晴らしい日だった。ラルフ・ローレンを着る喜びがより深まりました。彼は本当にクールだ。）と、感謝の言葉をつづった。

7月17日には、出演した映画「キングダム 魂の決戦」（佐藤信介監督）の公開も控える。コメント欄には「更新ありがとうございます キングダム、楽しみにしています」「おかえりなさい！！お姿拝見できて嬉しいです。少しずつ少しずつ…ご自愛くださいね」「待っていました。体第一で無理をなさらずお仕事されてくださいね。キングダム、楽しみにしています」「お元気そうなお姿を拝見できてとっても嬉しいです これからもご自分のペースで少しづつですね」など、ファンの歓喜の声が相次いだ。