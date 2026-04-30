「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）日に日にたくましさが増している。８戦連続スタメンマスクとなった広島・持丸泰輝捕手がバットで魅せた。４点を追う五回２死一塁から左中間への適時二塁打。プロ６安打目にして初の長打となり、塁上で拳を握った。「真っすぐをしっかりはじき返せるのが自分の強み。それを１球で仕留められたのは自信になる。左投手から打てたことも大きい」とうなずいた。積極性が吉と出た。相手先