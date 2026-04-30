「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）

日に日にたくましさが増している。８戦連続スタメンマスクとなった広島・持丸泰輝捕手がバットで魅せた。４点を追う五回２死一塁から左中間への適時二塁打。プロ６安打目にして初の長打となり、塁上で拳を握った。「真っすぐをしっかりはじき返せるのが自分の強み。それを１球で仕留められたのは自信になる。左投手から打てたことも大きい」とうなずいた。

積極性が吉と出た。相手先発・竹丸には前の打席で直球を見逃して追い込まれ、最後は変化球で打ち取られていた。「もう一回、真っすぐで入ってくるだろうなという感覚があった」。狙いを直球に定めて初球を振り抜き、「読み通りに素直に真っすぐから入っていった結果、いい形になったので良かった」。前日２８日にはプロ初タイムリーを放ち、初の猛打賞もマーク。連夜のアピールとなった。

ただ、守備面では悔しプレーがあった。二回１死二、三塁でスクイズを仕掛けられた際の本塁クロスプレーで、三走・平山にタッチをかいくぐられて生還を許した。「自分は触った感覚があった」という中での“空タッチ”に「初めての経験だったので、これからタッチの仕方もこだわってやっていかないといけない」。手痛い失点だったが、また１つ経験を積んだ。

この日も最後までマスクをかぶり、「なんとか勝てる試合を多くつくっていきたい」と語る。扇の要を託されている２４歳。攻守で汗を流し、成長を続ける。